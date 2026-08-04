Koray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette basketbol içerikli Zone Press programının sponsoru Koray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal ve Koray Girişim Yönetim Kurulu Üyesi Oruç Kavuncu ile birlikte spor yazarlarından Gökhan German ile Gökhan Türe de yer aldı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Koray GYO heyetine Türk basketboluna sağladığı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Koray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal'a seramik basketbol topu hediye etti.