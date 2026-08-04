Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Türkiye genelinde toplam 860 Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edilecek. Bursa, 22 kişilik kontenjanla alım yapılacak iller arasında yer alırken, en fazla kadro İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü için ayrıldı.

İNEGÖL'E 7 KİŞİLİK KONTENJAN

Bursa'daki kontenjan dağılımına göre alımlar şu ilçelerde gerçekleştirilecek:

İnegöl: 7 kişi

Karacabey: 5 kişi

Gemlik: 3 kişi

Orhangazi: 2 kişi

İznik: 1 kişi

Mudanya: 1 kişi

Mustafakemalpaşa: 1 kişi

Orhaneli: 1 kişi

Yenişehir: 1 kişi

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İlana göre adayların;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun genel şartlarını taşıması,

1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olması (35 yaşını doldurmamış olmak),

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İİBF veya denkliği kabul edilen en az dört yıllık fakültelerden mezun olması,

2025 veya 2026 KPSS'de ilgili puan türlerinden en az 65 puan almış olması gerekiyor.

BAŞVURULAR EKİM AYINDA

Adaylar 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında ön başvurularını yapacak. Nihai başvurular ise 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Geç başvuru günü ise 6 Kasım 2026 olarak açıklandı.

SINAV ANKARA'DA YAPILACAK

Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45'te Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde elektronik ortamda gerçekleştirilecek.