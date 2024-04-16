Yeni Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, ilk nikahını kıydı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Balıkesir’de CHP’den Karesi Belediye Başkanı olarak seçilen Mesut Akbıyık ilk nikah kıyma işlemini gerçekleşirdi. Gerçekleşen nikah töreninin ardından açıklama yapan Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, “Karesi Belediye Başkanı olarak ilk nikah kıyma işlemimi Öztekin ve Kervan ailelerinin kıymetli evlatları Fatmanur ve Ahmet çiftimiz ile gerçekleştirdim. Ailelerimizin en güzel gününü paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.