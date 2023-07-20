Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram ve Facebook ücretli 'mavi tik' uygulamasını başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu Meta şirketi, 'mavi tik' özelliğinin Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede kullanıma sunulduğunu açıkladı.

'Meta Verified' adlı abonelik sistemi Türkiye dahil birçok ülkede satışa sunuldu.

Mavi tik sahibi Facebook ve Instagram hesapları gelişmiş doğrulama, kimlik taklidini önleme, doğrudan destek, platformda daha fazla görünürlük ve ekstra çıkartmalar gibi imkanlara sahip oluyor.

Platformların tarayıcı versiyonlarında mavi tik ücreti aylık 279,99 TL olarak belirlenirken, iOS ve Android üzerinden işlem yapan kullanıcılar için ise aylık 14,99 dolardan abonelik hizmeti sağlanıyor.