İnegöl Ziraat Odası girişimleriyle Kulaca kooperatifi alanında konuşlandırılan TMO da hubabat alımları devam ediyor. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Jandarma Komutanı Sinan Yıldız, İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç ve Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ile birlikte TMO'yu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, “Kulaca köyü kooperatifindeyiz. Toprak mahsulleri ofisimiz buğday hasadı nedeniyle buğday alımı yapıyor. Sayın Kaymakamımız ve Ziraat Odası başkanımızla birlikte buradayız. Toprak Mahsulleri Ofisinin ekiplerine de teşekkür ediyoruz. İnegöl’e özel bir ekiple alıma başladı. Fiyatı da gerçekten güzel. Biz İnegöl Belediyesi olarak bu alımın daha kolay olması adına sahada yer alarak destekte bulunuyoruz. Bundan sonra da İnegöl Belediyesi olarak çiftçimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Gördüğüm kadarıyla devletimiz 9TL’nin üzerinde bir fiyat vermiş. Kısa sürede de bunun ödemesi yapıyor. Şuanda da buraya çiftçilerimiz tarafından yoğun olarak buğday getiriliyor. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum.” dedi.

Kaymakam Eren Arslan, “Buğday hasadının başlamasıyla birlikte Ziraat Odamızın girişimleri neticesinde Toprak Mahsulleri ekibinin bölgemizde oluşturmuş olduğu alım merkezindeyiz. Burada hasadını yapmış olan çiftçilerimiz günde ortalama 300-350 ton kadar ürünü burada ekiplere teslim ediyorlar. Böylece ürünlerini devlet güvencesiyle satabilmiş oluyorlar. Ücretlerini de kısa sürede hesaplarında görerek emeklerinin karşılığını almış olacaklar. Bölgemizde bu yıl hububat hasadından ortalama 10 bin tona yakın bir rekolte beklenmekte. Devletimizde ÇKS (Çiftçi kayıt sistemi) kaydını yaptırana çiftçilerimize bu alım imkanını sunuyor. O yüzden ben özellikle emeğiyle toprağı işleyerek hasadını yapan çiftçilerimizin ÇKS kayıtlarını mutlaka yaptırmalarının büyük bir avantaj olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çiftçimizin emeğine değer katan bu çalışma için hem Ziraat Odası Başkanımıza hem de İnegöl Belediye Başkanımız nezdinde Kırsal Bölgelerden sorumlu başkanımız Durmuş Bey’e ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü Ülkemizin her alanda üretmeye, özellikle tarım alanında üretmeye her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Ben bir kez daha hasat döneminin hayırlı ve bereketli olmasını; çiftçimize bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise “Biz geçen sene Toprak Mahsulleri Ekiplerini buraya getirerek konuşlandırdık. Bu senede aynı şekilde buraya getirdik. Artık özel sektörün TMO( Toprak Mahsulleri Ofisi)’yu geçme şansı olmadığı için çiftçimiz toprak mahsullerini temsil ediyor. Geçen sene burada 7,50 TL’ye buğday alırken özel sektöre 6 TL’ye aldı. Bu sene aradaki uçurum daha da arttı. TMO burada 9,25TL’ye buğday alıyorken; özel sektör 5 TL’ye alım yapmakta. Neredeyse yarı yarıya gibi bir durum. Çiftçilerimizin mutlak sürette ürünlerini buraya getirmeleri gerekiyor. Sadece ÇKS ( Çiftçi kayıt sistemi)’si olmayanlar alınmıyor. Randevu alamayan çiftçilerimiz varsa biz burada Ziraat Odası olarak çiftçi hizmet birimini kurduk. Mesela randevular bir ara duruyor, buradaki ekiplerimiz bizi arıyor. Biz ardından Bölge Müdürlüğü’nü arıyoruz. Sağ olsunlar hemen kotayı açıyorlar ve yeniden alımlar başlıyor. Günlük 300 ton buğday alımı yapılıyor. Yine rica ettik bu sayıyı 350 tona çıkardılar. Çünkü havaların ne olacağı belli değil, yağmur yağabilir. Bir an önce bitirelim diye bakıyoruz. Aynı zamanda yüksek rakımlı köylerimizde de buğday var. Yakında onlarında hasadı başlayacak. Toprak Mahsulleri Bölge Müdürlüğü’nün bize sözü var. Çiftçimizin tek bir buğdayı kalana kadar biz buradayız. Allah’ın izniyle son buğdayın da alımını yaparak çiftçimizi mağdur etmeyeceğiz.”

Fahrettin Eniş