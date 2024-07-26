WhatsApp Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonların hayatımıza girmesinden kısa bir süre sonra Sms ile mesajlaşma uygulamalarını geride bırakarak hayatımıza yerleşen WhatsApp mesajlarını hepimiz kullanıyoruz.

Bu kolaylığın yanı sıra telefonumuzda kapladığı yer biraz fazlalaşınca istemediğimiz ya da yanlışlıkla bazı mesajları silebiliyoruz. WhatsApp’tan sildiğimiz bu mesajları tekrar geri getirmenin bir kaç yolu vardır.

Telefonunuzun markasına göre değişmekle birlikte WhatsApp silinen mesajları geri getirmek için genel olarak Android ve IOS yazılımlarına göre farklı farklı silinen mesajları geri getirmenizi sağlayacak adımları anlatacağız.

Bunun yanı sıra silinen mesajlarla ilgili de iki türlü geri getirme işlemi var olduğunu biliyoruz. Bunlardan birincisi silinen sohbeti yedeği ile ilgili olanıdır diğeri ise yeni gelen özellik olan mesajlaşma sırasında yaşanan silme durumlarını geri getirmektir. Sözü daha fazla uzatmadan bu her iki durumu da nasıl yapabileceğinizden bahsedelim.

Android WhatsApp Silinen Sohbeti Geri Getirme

Android tabanlı telefonlarda WhatsApp kullanıyorsanız bilmeniz gereken ilk durum uygulama sohbeti otomatik olarak yedeklemektedir.

Düzenli yedeklenen sohbetler nedeniyle de olası bir aksilik durumunda WhatsApp silinen sohbet mesajlarını geri getirmek oldukça kolaylaşmaktadır.

Android telefonunuzda ki WhatsApp sohbetlerini geri getirmek için WhatsApp uygulamasını telefonunuzdan sildikten sonra, tekrar Google marketten ya da telefonunuzdaki uygulama aplikasyonundan WhatsApp’ı geri yüklemelisiniz. Bu geri yükleme esnasında uygulama son geri yedeklemeyi yükleyip yüklemek istemediğinizi soraracaktır. “Geri Yükle” seçeneğini seçip sonra “İleri” dediğinizde uygulama yüklenecek ve silinen sohbet yedeğinizde telefonunuza yüklenecektir.

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IOS – Apple – İphone WhatsApp Sohbet Yedeğini Geri Yükleme

IOS yani İphone telefon kullanan kullanıcılar için sohbet yedeğini geri yükleme adımları farklıdır. Burada silinen WhatsApp mesajlarınız için yapmanız gerekenler;

WhatsApp uygulamasının ayarlarından sohbet yedeğinin hangi sürelerde alınmasına karar vermiş olmanız gerekmektedir.

Bu yedekleme işlemini gerçekleştirdiğiniz takdirde,

Silinen mesajlarınızı geri getirmek için,

Uygulamayı silip tekrardan kurmalısınız.

Whatsapp uygulaması yeniden yüklenirken, yedeklemek için izin isteyecektir.

Bu yedeklemeyi geri yükle seçeneğine tıklamanız halinde sohbet yedeğinizi geri yükleyebileceksiniz.

Burada bilmeniz gereken en son yaptığınız yedeklemenin geri getirildiğidir. Bu sebepten WhatsApp sohbet yedeğinin açık olduğunu unutmayın ve sürekli güncelleyin.

Bir çok kullanıcı bir başka eşinin, sevgilisinin ya da kardeşinin v.b kişilerin sohbet yedeğinin nasıl indirileceği ve dökümünün nasıl yapılacağımı merak ediyor bu başka bir makalenin konusu olmasına rağmen bilmeniz gerekiyor ki böyle bir durumu yapabilmeniz için yasal izninizin olması gerekmektedir.

Birde WhatsApp’A yeni gelen özelliklerden olan mesajı herkesten ya da benden sil gibi seçeneklerin sonunda sildiğiniz mesajı nasıl geri getireceğinizdir. Bunu öğrenmek için WhatsApp mesajlaşma esnasında silinen mesajları geri getirmek içinde sohbet yedeğinizi sürekli olarak almanız gerekmektedir.

Eğer yedeğiniz varsa yine yukarıdaki adımlarla sildiğiniz mesajı geri getirebilirsiniz.

WhatsApp Sohbet Yedeği Alma

WhatsApp mesajlarını olumsuz durumlardan korumak için yedeklemeniz gerektiğini söylemiştik. Bu sohbet yedeği almanın nasıl yapılacağını bilmiyorsanız ios ve android telefonlarda iki farklı ayarla nasıl yapılacağını gösterelim.

IOS Telefonlarda Sohbet Yedeğini Alma

WhatsApp uygulamasına girdikten sonra sağ al köşede yer alan “Ayarlar” sekmesine tıkalayıp, “Sohbetlere” tıklayarak, sohbet yedeği sekmesinden istediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Burada tüm sohbetleri arşivleme imkanına da sahip olduğunuzu bilmelisiniz.

Android Telefonlarda WhatsApp Sohbet Yedeği Nasıl Alınır?

Androidlerde de sohbet yedeği almak için benzer adımları uygulayabilirsiniz. Uygulama yüklenirken sohbetleri yedeklemek için otomatik seçeneğini kullanarak daha sonra bununla uğraşmamanız da sağlanabilir.