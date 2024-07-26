Yolumuzun sıklıkla kesiştiği ve bir çok yerde de duyduğumuz bu whatsapp web nedir ve nasıl kullanılır diye merak edenlere bütün detaylarıyla bu konuyu anlattık.

Sizinde çok işinize yarayacak bu platform hakkında merak edilenlerin haricinde ipuçlarından da bahsettiğimiz yazımıza hemen whatsapp web nedir sorusuyla başlayalım.

Whatsapp Web Nedir?

Whatsapp ilk kullanılmaya başlandığı zamanlarda sadece telefonla iletişimi sağlayabilen çok gelişmiş bir mesajlaşma uygulamasıydı. Kendisinin bu başarısı onun Facebook tarafından satın alınmasına yol açmıştır.

Ayrıca bir çok operatörün 10.000 SMS bedava kampanyalarının da sonunu getirmiştir. Çünkü watsapp internetin olduğu her yerde sınırsız mesajlaşma imkanını sağlamaktadır.

Whatsapp web ise 2015 yılından itibaren şirketin yani Whatsapp INC. tarafından geliştirilen bir program ile bilgisayar başında da bu mesajlaşma uygulamasının kullanılmasının yolunu açmıştır.

Kısaca whatsapp web için bilgisayardan mesajlaşma yoludur diyebiliriz.

Whatsapp web mobildeki iletişiminizi bilgisayara taşıyan web tabanlı bir online servis olmasının yanı sıra MacOS ve Windows gibi işletim sistemleri ile de uyumlu olması bakımından oldukça kullanışlıdır.

İşletim sisteminizin desteklemesi halinde bütün bilgisayarlarda çalışan whatsapp web servisine şu https://web.whatsapp.com/ adresten giriş yapabilirsiniz.

Whatsapp Web İndirme

Whatsapp web bilgisayarınıza download ederek kullanılabileceği gibi sadece web sitesine giriş yaparakda kullanılabilir. Bir çok kişi bilgisayarında fazladan bir yer kaplamaması adına internetten direk giriş yapmayı tercih ediyor.

Ancak siz bilgisayarınızda bu programın çalışmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey;

Bilgisayarınızdaki internet tarayıcısından https://www.whatsapp.com/download adresine giriş yaptıktan sonra, Telefon ya da bilgisayar seçeneklerini gördüğünüz ekranda bilgisayarınıza kurmak istediğinizi seçmelisiniz. Bu indirme işlemi tamamladıktan sonra whatsapp web platformunu kullanabilirsiniz.

Peki whatsapp web nasıl kullanılır ve ne gibi avantajları var birlikte inceleyelim.

Whatsapp Web Nasıl Kullanılır?

Whatsapp web nasıl kullanılır sorusuna cevap vermeden önce bu platforma nasıl giriş yapabileceğinizi göstermemiz gerekiyor.

Bilgisayarınızda indirme dosyası ile whatsapp web çalıştırmayacaksanız eğer; web.WhatsApp.com adresine giriş yaptıktan sonra buradaki hesabınıza girme seçeneklerini uygulamalısınız.

Whatsapp Web QR Kodu İle Giriş

Whatsapp web kullanmak için telefonunuzdaki ayarlar kısmından “whatsapp web” seçeneğine tıklamalı ve bilgisayarınızdan girdiğiniz web sitesinde ki qr kodu burada okutmalısınız. Karşılaşacağınız durum aşağıdaki fotoğrafla aynı olacaktır.

Bu sayfaya gelebilmek için;

Telefonunuzda whatsapp uygulamasını açın, Whatsapp giriş yaptıktan sonra ayarlar sekmesine gelerek, “Whatsapp web” seçeneğine tıklayın ve Bilgisayarda giriş yaptığınız whatsapp web adresindeki “QR KOD”u okutun. Bu şekilde masaüstü bilgisayarınızdan da kendinize ait whatsapp konuşmalarına ve uygulamasına giriş yapabileceksiniz.

Yukarıda anlattığımız gibi bir başka yöntem ise whatsapp uygulamasını tıpkı telefonunuza indirdiğiniz gibi bilgisayarınıza indirerek de kullanmanızdır.

Mac ya da Windows farketmeksizin Whatsapp kullanabileceğiniz bu indirme dosyasıda işinizi fazlasıyla görecektir.

Whatsapp Web’den Nasıl Çıkış Yapılır?

Giriş yapma işleminin kolaylığını sizlerde test ederek öğrenmiş olmalısınız. Tabi söz konusu özel bir alan olan mesajlaşma ve dosya gönderme olunca ister istemez güvenlik kaygısı da duyabiliyoruz.

Bu kaygının en önemli sebeplerinden bir tanesi de girişi bu kadar kolay bir web sitesinden nasıl çıkış yapabileceğinizdir. Öncelikle whatsapp web tıpkı telefonunuzda kullandığınız gibi uçtan uca bir şifreleme tekniğini kullanmaktadır.

Eğer kişisel bilgisayarınızda bu platforma giriş yapıyorsanız ve bu bilgisayarı sizden başka kimse kullanmıyorsa oldukça güvende hissedebilirsiniz. Ancak başka bir yerde whatsapp web için giriş yaptıysanız buradan çıkış yapmanız sizin yararınıza olacaktır.

Bunun için;

Telefonunuzdaki whatsapp uygulamasına giriş yaptıktan sonra, Whatsapp / Ayarlar menüsüne tıklayarak buradaki seçeneklerden, “Tüm bilgisayarlardan çık” yazısına tıklayın. Bu şekilde çıkış yapmış olursunuz.

Eğer whatsapp webden bu şekilde çıkış yapmazsanız kullandığınız bilgisayara her yaklaştığınızda o bilgisayarda whatsapp mesajlaşmalarınız aktif hale gelecektir.

Telefonunuz haricinde girdiğiniz bilgisayardan çıkış işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız bunu anlatmak yerine aşağıdaki fotoğrafı kullanabiliriz. Bu fotoğraftaki adımları uygulamanız whatsapp web bilgisayardan çıkış işleminde size yardımcı olacaktır.

Whatsapp Web için giriş ve çıkış yapma işlemlerini platformun kendi sitesinden de kontrol edebilirsiniz.

Whatsapp Web İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

WhatsApp Web QR Kodsuz Çalışır Mı: WhatsApp web QR Kodu olmadan çalışmaz. Bu servis, kullanıcı adı ve parola sistemi ile çalışan bir uygulama değil qr kod ile çalışan bir uygulamadır. WhatsApp web kullanmak için bilgisayar ekranınızdaki QR Kodu telefon kameranıza okutmanız gerekmektedir. Eğer telefonunuzu kamerası çalışmıyorsa veya netlemiyorsa WhatsApp web servisini kullanamazsınız. QR Kod dışında WhatsApp web servisine girişin başka bir yöntemi bulunmamaktadır.

WhatsApp web QR Kodu olmadan çalışmaz. Bu servis, kullanıcı adı ve parola sistemi ile çalışan bir uygulama değil qr kod ile çalışan bir uygulamadır. WhatsApp web kullanmak için bilgisayar ekranınızdaki QR Kodu telefon kameranıza okutmanız gerekmektedir. Eğer telefonunuzu kamerası çalışmıyorsa veya netlemiyorsa WhatsApp web servisini kullanamazsınız. QR Kod dışında WhatsApp web servisine girişin başka bir yöntemi bulunmamaktadır. WhatsApp Web Telefon Uzaktayken Çalışır mı: Evet, telefon uzaktayken de WhatsApp servisinden yararlanabilirsiniz. Web.WhatsApp.com adresindeki QR Kodu okutmadan önce Oturumu Açık Tut kutucuğunu tıklayın. Bu kutucuğa tıklarsanız, WhatsApp web servisi sürekli olarak açık halde kalır. Telefonunuz uzakta olsa da bilgisayar üzerinden WhatsApp mesajlarınızı okuyabilir ve arkadaş listenizdeki kişilere mesaj gönderebilirsiniz.

Evet, telefon uzaktayken de WhatsApp servisinden yararlanabilirsiniz. Web.WhatsApp.com adresindeki QR Kodu okutmadan önce Oturumu Açık Tut kutucuğunu tıklayın. Bu kutucuğa tıklarsanız, WhatsApp web servisi sürekli olarak açık halde kalır. Telefonunuz uzakta olsa da bilgisayar üzerinden WhatsApp mesajlarınızı okuyabilir ve arkadaş listenizdeki kişilere mesaj gönderebilirsiniz. WhatsApp QR Kodu Çıkmıyor Ne Yapmalıyım: WhatsApp web resmi internet adresine tıkladığınızda karşınıza bir kod çıkmıyorsa, bu durum internetinizden kaynaklı bir sorun olabilir. Bağlı olduğunuz internetin düzgün bir şekilde çalıştığından emin olduktan sonra sayfayı yenileyin ve tekrar deneyin. Bu şekilde de çalışmazsa bilgisayarınızda ki başka bir tarayıcıyı kullanarak sorunun giderilip giderilmediğine bakın.

WhatsApp web resmi internet adresine tıkladığınızda karşınıza bir kod çıkmıyorsa, bu durum internetinizden kaynaklı bir sorun olabilir. Bağlı olduğunuz internetin düzgün bir şekilde çalıştığından emin olduktan sonra sayfayı yenileyin ve tekrar deneyin. Bu şekilde de çalışmazsa bilgisayarınızda ki başka bir tarayıcıyı kullanarak sorunun giderilip giderilmediğine bakın. Telefonumda whatsapp çalışmıyor bilgisayarda çalışır mı: WhatsApp web telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasının web tabanlı bir uzantısıdır. Eğer telefonunuzda whatsapp kullanamıyorsanız bilgisayarınızda da kullanmanız mümkün olmayacaktır. Çünkü en önemlisi giriş yapabilmek için bir QR Koda ihtiyacınız vardır.

WhatsApp web telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasının web tabanlı bir uzantısıdır. Eğer telefonunuzda whatsapp kullanamıyorsanız bilgisayarınızda da kullanmanız mümkün olmayacaktır. Çünkü en önemlisi giriş yapabilmek için bir QR Koda ihtiyacınız vardır. WhatsApp Web Hatsız Telefon veya Tablette Çalışır mı: WhatsApp web kullanmak için daha önce de bahsettiğimiz gibi öncelikle mobilden WhatsApp’ı kullanıyor olmanız gerekmektedir. Bu sebepten internet paketiniz olmalı, wi-fi ile internete bağlanma gibi sorunlarınızı halletmelisiniz. Eğer telefon veya tablet üzerinden internete bağlanıp WhatsApp’ı kullanıyorsanız, bilgisayarınız üzerinden de WhatsApp web’i kullanabilirsiniz.