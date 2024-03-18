Güvenlik danışmanı ve yazar Mete Yarar, Gazeteci Başak Şengül ile Çiftlikköy Belediyesi’nin düzenlediği ‘Türk Yüzyılı’ konulu söyleşide Çiftlikköylülere yeni dünya düzeninde Türkiye’nin rolüyle ilgili bilgiler aktardı.

Çiftlikköy Belediyesi Düğün ve Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Mete Yarar, ‘Dünya olarak nasıl bir süreçten geçiyoruz?’, ‘Türkiye hangi kritik dönemlerden geçiyor?’ gibi temel sorular çerçevesinde savunma sanayisiyle ilgili görüşlerini aktarırken, milli araç TOGG’dan milli uçak KAAN’a, Gazze’den Rusya’ya pek çok konuda izleyenleri bilgilendirdi. Yarar, dünyada liderliğin el değiştirdiğini ve bu değişimin yaşanacağı 10 yıla şahitlik edeceğimizi kaydederek, Türkiye olarak üretimimizi arttırdıkça dışa bağımlılığımızın azalacağını dile getirdi. Medeniyetimizi koruyarak yaşam standardımızı yükseltmemizin gerekli olduğunu belirten Mete Yarar, “Ülke olarak son yıllarda yaptığımız büyük hamlelerle savunma sanayisinde büyük ivme kazandık. Ama düşünce tarzımızı kavga ederek değil, ürettiklerimizle belirlememiz gerekiyor” diye konuştu.

Söyleşi sonrasında Başak Şengül ve Mete Yarar’a çiçek ve anı tabağı hediyelerini takdim eden Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, salonu dolduran izleyicilere teşekkür ederek, “Ramazan söyleşilerimiz çerçevesinde 20 Mart’ta Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün katılacağı Yakın Tarih konulu etkinliğimize tüm Çiftlikköylüleri hemşerilerimi bekliyorum” diye konuştu.