Doğu bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji, olası risklere karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağını duyurdu. Trakya, Doğu Akdeniz, Toroslar, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul’un kuzeyi, Antalya’nın iç kesimleri, Balıkesir’in batısı, Eskişehir’in kuzeyi, Samsun, Tokat, Sakarya ve Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların özellikle Adana ve Mersin’in kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın kuzey ve batısı, Hatay’ın kuzey ilçeleri, Sivas’ın güneyi, Malatya’nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde’nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji ayrıca doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) beklendiğini açıkladı.

Hava sıcaklıklarının ise yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle olası su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Balıkesir'in batısı ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 10°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 13°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Antalya'ın iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas'ın güneyi, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.