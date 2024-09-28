Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre şehir genelinde Pazar günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğini belirterek uyarıda bulundu.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre Pazar günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji verilerine göre; ilimizde yarın (Pazar günü) akşam saatlerinden itibaren ilimizde beklenen serin ve yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarının 4-8 derece düşeceği tahmin edilmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden konuya ilişkin ise, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Pazar (29.09.2024) günü akşam saatlerinden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşeceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın Pazartesi gününden itibaren bölgemizde etkili olduktan sonra Perşembe günü bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Söz konusu yağışlı ve soğuk sistemle birlikte; bölgemizde gerçekleşebilecek kuvvetli yağışlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin ve uyarılarının takip edilmesi önem arz etmektedir” açıklaması yapıldı.