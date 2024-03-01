Bursa'da haftanın son iş günü sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 10 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde puslu hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 19 derece olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 2 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde parçalı bulutlu bir hava İnegöl'ü etkisi altına alırken en yüksek sıcaklık 20 seviyelerinde olacak.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ