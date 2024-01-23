Kuvvetli ve yoğun kar yağışına dikkat çeken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunarak, kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre üzerinde olabileceği aktarıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Yurdun geri kalan kısmı içinde uyarıda bulunan Meteoroloji,” hava sıcaklığının İç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor” ifadelerine değindi. Ayrıca buzlanma ve don olayının yaşanması bekleniyor.

BAKAN ÖZHASEKİ DE UYARDI

Meteoroloji’nin hava durumuna dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunarak şu sözlere değindi;

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyoruz. 15 Nerenin Plakası? Çığ, tipi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum"