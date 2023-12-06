Bursa, depremi ile gündeme gelmeye devam etmektedir. Kumkaya – Mudanya merkezli bir deprem daha Kandili Rasathanesi ve AFAD listelerine eklendi. Sarsıntının şiddetli hissedilmesinden sonra panik olan bölge halkı, “Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu, nerede oldu” sorularına cevap armaya başladılar. İşte 6 Aralık son dakika deprem haberi..

Bursa deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Bursa’nın Kumkaya ilçesine bağlı Mudanya bölgesi olarak ölçülen bir deprem yaşandı. Derinliği 10.7 kilometre olarak yaşanan sarsıntıyı hisseden insanlar Bursa depremi ile alakalı bilgi almak için atama motorlarına yöneldiler. Bu durumda Kandilli rasathanesi ve AFAD son depremler listeleri mercek altına alındı.

Bursa’da depremle sarsıldı

Kandilli rasathanesi ve AFAD son deprem listelerinde yer alan verilere göre, Bursa Kumyaka – Mudurnu merkezli bir deprem yaşandı.

Bursa’da 6 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 13.01 sularında yaşanan depremin büyüklüğü 3,1, derinliği ise 10.7 kilometre olarak ölçüldü.