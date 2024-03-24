Bursa'da bugün hava sabah saatlerinde 3 derece seviyelerinde ölçülecek, gün içerisinde hava 18 derece seviyerlerine çıkacak. Gün içerisinde sıcak bir hava kendini gösterecek.

Ayrıca Meteoroloj tarafından yapılan açıklamada yeni haftanın ilk gününde yer yer yağışların olacağı belirtildi.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İnegöl'de bugün hava sabah saatlerinde -2 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık ise gün içerisinde 18 derece olacak. Artan sıcaklıklar bugünde kendini göstermesi beklenirken haftanın ilk günü yağmurlu bir hava olacak.