Bursa'da bugün, hafta sonunun ilk gününde şehir genelinde kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları en düşük 8 dereceye kadar gerileyecek.

Önümüzdeki Pazar günü ise Bursa'da hava durumu daha da zorlaşacak. Meteoroloji raporlarına göre, 19 Kasım'da en düşük hava sıcaklığı 4 derece olarak ölçülürken, gün içinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bursalılar, önlem almak ve güvenliği sağlamak adına bu olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalı.

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