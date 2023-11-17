Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İnegöl'de de bilinen, "Sarallar" suç örgütüne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım tarihinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyerek, örgüt üyeleri arasında bulunan 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerden 5'i daha önce gözaltına alınıp tutuklanmış kişiler olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 5 kişi ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden mahkeme karşısına çıkarıldı. Sarallar Grubu üyeleri Murat Can K., Birol Subay A., Özgür S., Rüstem S., Ali Seydo A., Faruk Y., Şahin Y., Ebru Ö., Fatih B., Adar Ç., Burak F., Mehmet A., Samet Can A. ve Ömer F., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerden Ecevit Ş., Arif T., Ayfer Abu H., Eda A., Hüseyin K., Özgür M., Sadık Y., Serkan K., Olgun F. ve Özgür M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.