Bursa'da bugün en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 13 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış geçişleriyle beraber en yüksek sıcaklık 19 derece seviyelerinde seyrediyor.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonunun ilk gününde İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 11 derece olarak ölçülürken gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağış ile birlikte en yüksek sıcaklık 20 derece seviyelerinde ölçülecek.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ