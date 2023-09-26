Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğum günü olan Mevlit Kandili Bursa’da dualar eşliğinde kutlandı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAV) doğumunun sene-i devriyesi olan Mevlit Kandili coşkuyla kutlandı. Bursalılar camilere akın ederken, Ulu Cami ise doldu, taştı. Tarihi mabede akın eden vatandaşlar, yatsıdan evvel okunan Mevlid-i Şerifi Kur’an-ı Kerim’i dinledi. Gecenin anlam ve önemiyle ilgili vaazlar yapılırken akabinde kılınan yatsı namazından sonra cami imam hatipleri tarafından mevlid-i şerif ve ilahiler okundu. Her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği Ulu Camii, en yoğun gecelerinden birini yaşadı.