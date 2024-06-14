Bilecik’te bulunan meyve ağaçlarında hastalık zararlı tespiti yapılarak kontroller sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler Merkez ve Gölpazarı’na bağlı köylerde bulunan; ceviz, bağ, zeytin ve kiraz bahçelerinde hastalık ve zararlı tespitleri yaparak tuzak asımı ve kontrolleri gerçekleştirdi.

Yaşanan hava değişimleri ve dolu yağışının ardından etkilenen meyve ağaçlarında yapılan kontroller sonrası hasarlı bulunan tarlalarda iyileştirme çalışması gerçekleştirileceği bildirildi. Aynı zamanda Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler çiftçileri bilgilendirerek doğru bakımın yapılması gerektiği konusunda uyardı.