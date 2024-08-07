Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde mezarların üzerine devrilen ağaçlar kaldırılmayı bekliyor.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Mezarlığı’nın içler acısı hali görenleri üzüntüye sevk ediyor. Mezarlıkta yaklaşık 3 yıl önce devrilen ağaçların üzerine 45 gün önce yenileri devrilince mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Mezarlıkların üzerindeki ağaç dallarını temizlemeyen belediyeye tepki gösteren vatandaşlar, "Diriye saygınız yok, bari ölüye saygınız olsun" dedi.

Öte yandan vatandaşlar, yan taraftaki mezarlığa geçmek için 300 metre yok yürüdüklerini anlatarak buna da bir çözüm bulunması istedi.