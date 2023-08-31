Bursa Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazadan kontrolden çıkan otomobil yamaca çarparak devrildi; 5 Kişi yaralandı.

Kaza saat 08:30 sıralarında Bursa Ankara karayolu üzeri Mezit tüneli mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Mehmet Ali azar (33) yönetimindeki 42 KB 605 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yoldan çıkan araç yamaca çarpıp devrildi. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan yolcular Mehmet Emin Azar (31) Ersin A. (15), Ali Çiftçi( 41) ve Turaç Azar(54) yaralandılar.

Kaza yerine çok sayıda 112 ekibi, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öznur

Öznur Dede