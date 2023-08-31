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Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü.
Türkiye ekonomisinin nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilşikin performansı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüme gerçekleştirdi.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,32 arttığını öngörüyordu.
İLK ÇEYREKTE YÜZDE 4 BÜYÜME
Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 7,8, 2023 yılının birinci çeyreğinde ise yüzde 4 büyüme kaydetmişti.