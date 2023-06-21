MHP İlçe Başkalığından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“100 il 1000 ilçe projemiz hakkında istişarelerde bulunduk. Domaniç'in sorunlarını, Domaniç'in İnegöl'e olan katkısını, iki şehrin sosyoekonomik ortaklığını ve bölgenin siyasi geleceğini konuştuk. Bizleri ilgi ve alaka ile karşılayan Domaniç Belediye Başkanımız Sahvet Ertürk'e teşekkür ediyoruz.”

Basın bildirinde her ne kadar belirtilmemiş olsa da İnegöl’ün il olması durumunda Domaniç’in İnegöl’ün ilçesi olarak bağlanıp bağlanmamak istediği konusunun gündeme getirildiği tahmin ediliyor. Bilindiği üzere İnegöl’de yaşayan Domaniçlilerle, yine Domaniç ilçesinde yaşayan insanlar sosyal medya üzerinden İnegöl ile olan yoğun kültürel ve ekonomik bağ nedeniyle İnegöl’ün bir parçası olmaya sıcak bakıyor.