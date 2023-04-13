MHP TEŞKİLATI ZİYARETLERİNE ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR

Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri öncesi saha çalışmalarına ağırlık veren MHP İnegöl İlçe Teşkilatı, bu kapsamda “Komşum Nasılsın’’ programı ve Dernek ziyaretlerine devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve MHP Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü’nü ziyarette bulundular. İnegöl İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç ile bir araya gelen MHP Heyeti çalışmalarından bahsedip destek istediler. Misafir perverlikleri için Kamil Oruç’a teşekkür ettiler.

Beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve MHP Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte ‘’Komşum Nasılsın’’ programı kapsamında Edebey Mahallesi’nde depremzede vatandaşlarımız Karadaş ailesi’nin iftar sofrasına konuk oldular. Ailenin taleplerini dinleyip notlar aldılar. Çözüm noktasında en kısa sürede çalışma başlatacaklarını söylediler. Misafirperverlikleri için Karadaş ailesine teşekkür ettiler.

Ardından Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül ve Yönetimi, Meclis üyeleri ile birlikte, Trabzonlular Derneği’ni ziyarette bulunup, Dernek Başkanı Hüseyin Ersöyleyen ile birlikte bir araya geldiler. MHP Teşkilatı, Cumhur İttifakı’na destek istedi. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyip, çözümü için her türlü desteğin vereceğini ifade ettiler.

Uğur Bayram yaptığı açıklamada;

“Malum seçim dönemindeyiz. Biz buraya iadei ziyaret için geldik ve önümüzde önemli bir seçim var. Biz bu seçimi Cumhuriyet tarihinin önemli eşiklerinden biri olarak görüyoruz. Sadece bir seçim değil, ülkenin kaderinin belirleneceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz ve bu ciddiyetle hazırlanıyoruz. Bizler yerel siyasetçileriz esasında İnegöl’den sorumluyuz. Fakat hedefimiz tüm ülkede öncelikle Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçmek, akabinde de Milliyetçi Hareket Partisi’nin hem oylarını aynı zamanda da mecliste ki sandalye sayısını arttırmak. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi’nin olmadığı bir meclis sorunlu bir Meclis’tir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin oylarının az olduğu bir Türkiye problemin eşiğinde bir ülkedir. Biz de bunu bildiğimiz için çalışıyoruz mücadelemizi sonuna kadar sergiliyoruz. Tabi ki takdir vatandaşlarımızın. Şunu özellikle belirmek istiyorum ki 14 Mayıs’ta seçmen sandığa giderken, herhangi bir Cumhurbaşkanı’nı veya herhangi bir siyasi partiyi seçmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesine ya onay verecek yada geri dönüşüne, düşüşüne onay verecek. Bu yüzden tüm seçmenin sandığa bu şekilde gitmesi gerekiyor. Ben hep söylüyorum seçmen sandığa giderken kimliklerinin yanında vicdanını da yanlarına alsınlar. Bir taraftan bakıyoruz bir sürü şer odağı toplanmış mücadele ediyorlar. Şer için mücadele ediyorlar. Bir taraftan bakıyoruz Cumhur ittifakını oluşturan gerçekten Cumhur yani milleti düşünen siyasi partilerin oluşumların, fikirlerin toplandığı bir ittifaktan bahsediyoruz. Vatandaşımız bunun arasında kararını verecek. HDP’nin seçim beyannamesini hepimiz gördük. Diyaneti kapatacağız, Öcalan’ı ve tüm tututkluları salacağız diyorlar. Bunlar anlaşılamaz kabul edilemez şeyler. Bir de Cumhur ittifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına bakıyoruz, tüm KYK’ları geri getireceğiz diyor. Yani bir gecede devleti işgal etme planı var. İşin ucunda çok büyük problemlerin olacağı döneme girmek istemiyoruz. Bu yüzden çok çalışacağız. Vatandaşlarımıza da düşen sadece oy vermek değil, oy verirken Cumhur ittifakının da oylarını arttırmak. Bizim burada ki bir amacımız da Milliyetçi Hareket Partisi’nin oylarını arttırmak. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığın da Cumhurbaşkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan’a Milletvekilliğinde de Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy istiyoruz. Allah haklarımızda hayırlısını versin.”dedi



Ziyaretin samimi bir ortamda gerçekleştiğini söyleyen Doğan;

“Değerli Dernek Başkanımızı, değerli dernek üyeleri ve gönüllülerini saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Biz iki aydır sahadayız elimizden geldiği kadar mücadelemizi sürdürüyoruz.

Milletvekili seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğunluğun kazanması için oylanırınıza istiyoruz. 15 Mayıs sabahında Cenab-ı Allah inşallah bizi muzaffer edicek bu yüzden oylarınıza talibiz. Önümüzde bir yüzyıl var. Bu yüzyıl’da geleceğimiz açısından, çocuklarımızın geleceği açısından bizim çalışmamız gerekiyor. Her birey rehavete kapılmadan bu işin ne kadar ciddi olduğunu farkına vararak seçim yapması gerekiyor. Biz önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkan Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Başkanlık seçimlerin de oylarınızı istiyoruz. “ dedi