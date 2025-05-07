Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı’nda korku dolu anlar yaşandı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, Hacı S. isimli bir vatandaş aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz şekilde yatan vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Daha sonra ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan vatandaşın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Kaynak: İGF