

Mahmudiye mahallesinde bir evde meydana gelen olayda yerde bulduğu hapları yutan 4 yaşındaki Ali, hastanede tedavi altına alındı.

Olay Mahmudiye mahallesi Çağdaş sokakta bulunan bir evde meydana geldi. 4 yaşındaki Ali B. Oyun oynarken bulduğu hapları, şeker zannedip yuttu. Bir süre sonra fenalaşan çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Takibi gereken çocuk, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.