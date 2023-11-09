31 Mart 2024’te yapılması planlanan Mahali İdareler Seçimlerinde, belediye meclis üyesi aday adaylığı için parti yönetimlerinden istifaların başladığı bu günlerde; MHP İnegöl İlçe yöneticileri Nadim Sancar, Ali Akal ve Cengiz Kılıç görevlerinden istifa ettiler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, " Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Yöneticilerimiz Ali Akal, Cengiz Kılıç ve Nadim Sancar, 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı için görevlerinden istifa etmiştir. Sonuç ne olursa olsun aldıkları kararın kendileri için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarımızı başlatmış olduğumuzun önemle bilinmesini istiyorum. Azim ve kararlılığımızdan ödün vermeden mücadele etmek için hazırız.

Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak daha önceki seçimlerde olduğu gibi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Haber Merkezi