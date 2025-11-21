MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz grup toplantısında yaptığı ‘Gerekirse İmralı’ya ben giderim’ çıkışıyla gündemin merkezine oturmuştu. Sürece dair Gazeteci Ceyhun Bozkurt’a değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, yine dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Neden “kurucu önder” dediğini anlattı

Çözüm sürecindeki mevcut durumu olumlu değerlendirdiğini ifade eden Bahçeli, “Geçmişte Öcalan için teröristbaşı, bebek katili, elebaşı gibi nitelendirmeler yapıyorduk. Ancak bugün terörün tamamen hayatımızdan çıkmasına yönelik bir aşamaya gelindi. Öcalan’ın örgüt üzerinde kuruluşundan bu yana sahip olduğu etkiyi biliyoruz. Bu yüzden ‘kurucu önder’ ifadesini kullandım ve kullanmaya devam ediyorum.” dedi.

“İmralı’ya gitmemi savunmamdan dolayı eleştiriliyorum.” diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Silivri’ye gitmekle İmralı Cezaevi’ne gitmek arasında ne fark var?”

“Bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri’nin üzerine koyun; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Ardından İmralı Adası’nı işaretleyin; o da ülkemizin sınırları içinde. Dolayısıyla Silivri’ye gitmekle İmralı Cezaevi’ne gitmek arasında bir fark yoktur. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilebilir. Bu konuyu emperyalist ve siyonist baskı politikalarından ayrı düşünmek mümkün değildir. Terör gündemden tamamen çıktığında, Türkiye esas problemlerine daha güçlü şekilde odaklanacaktır.”

Ahmet Türk ile Görüşmesini Anlattı

Ahmet Türk ile yaptığı görüşmeye ilişkin de Bahçeli, "Ahmet Türk bizi ziyaret ettiğinde 'Uzak Şehir' dizisini anlattım. Mardin’imizi ne kadar güzel anlattığını söyledim. Sonra dedim ki, 'Ama bir şey eksik dizide' dedim. Başta anlamadı. Devam ettim, 'Dizide Mardin’in Büyükşehir Belediye Başkanı eksik' dedim. O zaman ne demek istediğimi anladı" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Yılanın Başını Küçükken Ezeceksin"

"KKTC Meclisi seçimden kısa bir süre önce iki devletli çözüm önerisini oy çokluğuyla kabul etti. Bu politika hayata geçirildi. Ancak seçimi kazananlar iki devletli çözüme muhalefet ediyor. Bu yapı ENOSİS hayali kuran EOKA, AKEL gibi yapıların Kıbrıs Türk tarafındaki uzantısı. CTP Türkiye’de mevcut CHP yönetimiyle ortak çalışıyor. İki devletli çözümü reddediyorlar. Ben de bu durum üzerine seçim gecesi çıktım çözüm KKTC Meclisi’nin Türkiye’ye katılma kararı almasıdır dedim. İki toplumlu çözüm, çözüm değildir. Bu çözüm bir yılandır. Yılanın başını küçükken ezeceksin. Yoksa o yılan hepimizi sokar"