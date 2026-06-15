Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Aile Pikniği' büyük ilgi gördü.

Bilecik Pelitözü Gölpakta bu yıl ilki düzenlene 'Aile Pikniği'ne MHP İl Başkanı Talha Özkan, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanımız Servet Yılmaz'ın da katıldığı piknikte konuşan MHP İl Başkanı Talha Özkan, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi. Programda Mehteran Takımı yanı sıra halk oyunları gösterileri izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Programda aileler ve çocuklar gün boyunca çeşitli etkinliklerde bir araya gelirken, alanda oluşan samimi atmosfer renkli görüntülere sahne oldu.