Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya ve Isparta il teşkilatlarını kapatma kararı alan MHP’de, Şanlıurfa’nın da eklenmesiyle feshedilen il teşkilatı sayısı 14’e yükseldi. Süreç, 6 Nisan’da İstanbul İl Teşkilatı’nın feshedilmesiyle başlamıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa İl Teşkilatı ve bağlı 13 ilçe teşkilatının parti tüzüğü doğrultusunda feshedildiğini bildirdi. Yalçın, Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine ise Osman Mutlu’nun getirildiğini duyurdu.

Yalçın’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır."