MHP Kilis İl Teşkilatı fesh edildi. Görevden alınan yönetimin yerine atama gerçekleştirildi. Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, Kilis il teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetki kapsamında feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, X hesabından yaptığı açıklamada, MHP Kilis İl Teşkilatı organlarının tüzüğün ilgili maddesi uyarınca feshedildiğini belirtti.

Aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Kilis İl Başkanlığı görevine yeni atama yapıldığını bildiren Yalçın, göreve Ercan Akdemir’in getirildiğini açıkladı.

Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir atanmıştır."

TOPLAM 16 İL TEŞKİLATI FESHEDİLMİŞ OLDU

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta ve Şanlıurfa ve Konya il teşkilatları feshedilmişti. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 16 il teşkilatı feshedilmiş oldu.