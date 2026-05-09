Halihazırda CHP bünyesinde olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, önümüzdeki hafta partiyle bağlarını kopararak AK Parti'ye katılacak.

CHP kanadında depreme neden olan bu gelişmenin ardından TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, dün akşam Medya Kritik programında dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Atik, telefonda konuştuğu CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine Burcu Köksal'ı aradığını anlattığını açıkladı.

Fatih Atik konuyla ilgili canlı yayında şunları söyledi:

"Burcu Köksal konusu, CHP için yeni bir konu değil. Daha önce grup başkanvekilliği döneminde de mevcut yönetimle arası çok iyi değildi. Kendisinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğunu düşünüyorlardı. Biraz da aday olmasını 'Nasıl olsa kazanamaz, biz de kurtuluruz' yaklaşımıyla onaylatmışlardı. Ama Burcu Hanım gitti kazandı. Neticede mevcut yönetimle arası hiçbir zaman iyi olmadı. Özellikle son dönemde. Önceki gün sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüyor, zaten kendisi de anlattı. Kabul ediyor geçmeyi. Salı günü katılımı gerçekleşecek, rozetini de sayın Cumhurbaşkanı takacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KÖKSAL'A: KEŞKE BAĞIMSIZ KALSAYDINIZ

Burcu Köksal ile ilgili sosyal medyada 'Kılıçdaroğlu ile görüştü mü? Randevu istedi, vermedi' şeklinde bir polemik vardı. Ben Kılıçdaroğlu ile görüştüm. TGRT'ye özel olarak açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal'ı aramış. İstifa konusunu değerlendirmişler. Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal'ın istifasına üzüldüğünü söylemiş. Burcu Hanım da demiş ki, 'Bu yönetimle artık çalışma imkanımız kalmadı. CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmadı.' cevabını verince Kemal Bey de 'İstifayı anlıyorum. Keşke bağımsız kalsaydınız daha uygun olurdu' değerlendirmesinde bulunmuş. Yani AK Parti'ye geçmesi yerine bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam etmesini söylemiş."