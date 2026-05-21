Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba sabahı, Bursa’da vatandaşlar bayram namazı için camilerde bir araya gelecek. Bayram sabahının manevi coşkusunu yaşamak isteyen Bursalılar, namaz saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın duyurduğu takvime göre Bursa’da bayram namazı saat 06.13'de eda edilecek.

Bursa'nın ilçeleri için ise namaz saatleri şu şekilde:

Bursa Merkez: 06.13

Büyükorhan : 06.15

Gemlik : 06.12

Gürsu : 06.10

Harmancık : 06.14

İnegöl : 06.12

İznik : 06.10

Karacabey : 06.16

Keles : 06.13

Kestel : 06.13

Mudanya : 06.14

Mustafakemalpaşa : 06.16

Orhaneli : 06.14

Orhangazi : 06.12

Yenişehir : 06.11