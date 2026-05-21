Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 2026 Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları ile sektöre ilişkin pazar hacmi beklentilerini açıkladı. TZOB’un verilerine göre, canlı hayvan satışları ve buna bağlı ticari hareketliliğin toplamda 192 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. Açıklamada, Türkiye genelinde hayvan başına ve canlı kilogram üzerinden ortalama fiyatlar da paylaşıldı.

ORTALAMA KURBANLIK FİYATLARI VE CANLI KİLOGRAM VERİLERİ

Türkiye genelinde büyükbaş kurbanlıklarda ortalama canlı kilogram fiyatı 411 lira 19 kuruş olarak belirlenirken, küçükbaş hayvanlarda bu rakam 397 lira 61 kuruş oldu. Hayvan başına satış fiyatları büyükbaş hayvanlarda 120 bin lira ile 450 bin lira arasında, küçükbaş hayvanlarda 15 bin lira ile 45 bin lira arasında şekillendi. Canlı kilogram fiyatı yıllık bazda büyükbaş hayvanlarda yüzde 36,9, küçükbaş hayvanlarda ise yüzde 29,3 artış gösterdi. İstanbul Avrupa Yakası'nda büyükbaş canlı kilogram fiyatları 480 lira ile 520 lira bandında işlem görüyor.