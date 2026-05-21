Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bursa çarşısında yoğunluk yaşanmaya başladı. Bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar kasap ve şekerleme dükkanlarına akın ederken, esnaf önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artmasını bekliyor.



Özellikle kurban eti işleme ve kıyma çekimi için hazırlık yapan kasaplarda hareketlilik dikkat çekerken, Tuzpazarı'nda bayram şekeri ve çikolata satan işletmelerde de yoğunluk yaşandı. Çarşıdaki kalabalık gün boyunca sürerken, esnaf gece geç saatlere kadar hizmet verdiklerini söyledi.



Kasap Berke Dinçbaş, bayram yoğunluğunun başladığını belirterek, "Bayram yoğunluğumuz yavaş yavaş başladı. Cumartesi gününden itibaren daha fazla yoğunluk bekliyoruz. Vatandaşlar genellikle kurban etlerini dinlendirdikten sonra bayramın ikinci ya da üçüncü günü kıyma çektirmeye geliyor. Etin en az bir gün dinlenmesi lazım. Taze işlendiği zaman etin tadı bozulur" dedi.



Kurban etinin muhafazasına ilişkin de uyarılarda bulunan Berke Dinçbaş "Kurban eti dolapta ya da uzun süre saklanacaksa difrizde muhafaza edilmeli. Biz hisse işleme yapıyoruz. Kuzu hissesi işleme fiyatı 2 bin ila 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Kıyma çekimi ise 40-50 TL bandında. Dana hisseleri de 10 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor" diye konuştu.



Şeker ve çikolata satıcısı Bulut Aras ise satışların arttığını ifade ederek, "Şu anda işler çok iyi, herkes bol bol alışveriş yapıyor. Şeker almak isteyenleri bekliyoruz. Ortalama çikolata fiyatımız 250 TL, piyasaya göre kampanyalı satıyoruz. Bayrama son 3 gün kala yoğunluk çok daha fazla oluyor. O günlerde gece 1-2'ye kadar açık oluyoruz. Şu an ise akşam 9'a kadar hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram yaklaşırken Bursa çarşısındaki yoğunluğun arife gününe kadar artarak devam etmesi bekleniyor.