Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı, Başkan Zemci Şahin öncülüğünde İnegöl Belediye Meclis üyeleri ve parti üyeleriyle birlikte Silivri Cezaevi’nde görülen dava için Silivri'ye gitti. CHP İnegöl İlçe Başkanlığı, hem mahkeme salonunda hem de dayanışma çadırında İmamoğlu’na ve tutuklulara destek verdi.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Bugün Silivri zindanlarına mahkum edilmiş Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun mahkemesi görülüyor. Adaletin sağlanmadığını, suçların üretildiğini gördük. Biz burada hem adayımıza hem de içerideki tüm tutuklulara moral olmak için buluştuk” dedi.

İlçe Başkanı Şahin, haksızlıklara karşı verdikleri mücadelenin süreceğini belirterek, “Bu mücadeleden canımız pahasına da olsa vazgeçmeyiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.