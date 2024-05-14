Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, sokaklar ve yaya geçitlerinde ağaç dikimi için ayrılan ancak dikim yapılmayınca yıllardır boş kalan alanlar ilgi bekliyor.

Özellikle Mehmetçik Caddesi’nde uzun süredir bakımsız ve boş kalan ağaç yerlerinin yeşillendirilmesi için mahalle sakinleri çağrıda bulundu. Paşabayır Mahallesi sakinlerinden Saffet Candan, "Yıllar önce ağaç olan alanlar şimdi göz ardı edilmiş durumda. Boşluklar ekimler ve bakımlarla değerlendirilmeli. Mehmetçik Caddesi gibi birçok sokak da aynı durumda. Mahalle sakinleri olarak yerel yönetimden bu alanlara yeniden fidanlar dikilmesini talep ediyoruz" dedi.

Candan, mahallelerindeki boş bırakılan alanların tekrar yeşillendirilmesi ve peyzaj çalışmalarının yapılmasıyla ilgili bir an önce somut adımların atılmasını istediklerini söyledi.