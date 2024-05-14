SUBÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde birçok kurumdan kadın yönetici, psikolog ve sosyoloğun katıldığı Fikir Sofrası etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBÜKAM) ev sahipliğinde kadınlara yönelik kurumlar arası iş birliği ile yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek adına Fikir Sofrası etkinliği düzenlendi. Üniversite lokalindeki etkinliğe Sakarya Barosu, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Kurumu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu ve Sakarya Yeşilay Şubesi’nden kadın yöneticiler, psikologlar ve sosyologlar katılım sağladı.

Fikir Sofrası’nda kadının güçlenmesi ve toplumsal dönüşüm başta olmak üzere; liderlik ve yönetimde kadınlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın sağlığı ve toplumsal refah, ekonomide kadın girişimciliği ve eğitim gibi başlıklar üzerinde duruldu. Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Etkinlik sonunda ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi’ başlığı ile daha geniş katılımlı bir Fikir Sofrası düzenlenerek Sakarya’da kadın şiddetinin tüm yönleri ile ele alınmasına yönelik görüş birliğine varıldı.