MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de bir araya gelen “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” öncesinde yaptığı değerlendirmede, “terörsüz Türkiye” sürecine dair hazırlanacak çerçeve metnin kısa sürede tamamlanacağını ve çalışmaların nisan ayını aşmadan sonuçlanabileceğini ifade etti. Komisyon toplantısının ardından da açıklamalarda bulunan Yıldız, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik umut hakkı tartışmasına ilişkin olarak, bu konuda uzlaşı sağlandığını belirtti.

"NİSAN GEÇ BİR AY"

MHP'li Yıldız, komisyonda bir çerçeve metni hazırlanacağını ve sürecin çok uzamayacağını belirterek, "Son toplantı mı belli olmaz ama mümkün, sondan bir önceki olabilir. Biz çerçeve metni hazırlayacağız. Çok uzamaz diye düşünüyorum. Bugünden kesin bir süre veremeyiz ama çok uzamaz. Nisan geç bir ay." dedi.

"LİDERİMİZ, TÜM SÜRECİ ÖZETLEYEN BİR AÇIKLAMA YAPTI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün partisinin grup toplantısında yaptığı sözleri değerlendiren Yıldız şunları dedi:

"Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. AİHM kararlarına uymak lazım. Eğer AİHM bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda beyan varsa tahliyesi lazım. Liderimiz, tüm süreci özetleyen bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bizim açıklama yapmamıza gerek yok aslında."

Feti Yıldız, "Öcalan'a umut hakkı" tartışmalarına ilişkin ise, "Umut hakkı konusunda Cumhur İttifakı'nda ayrışma yok." ifadelerini kullandı.

"ARTIK GERİ DÖNÜŞ YOK"

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin Cumhur İttifakı'nda fikir birliği olmadığına yönelik iddiaları yalanlayan Yıldız, "Her şey gün gün daha iyi olacak. Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi. Son 6 aydır bir şehidimiz gelmedi, bu ne demek? Başarıyla sonuçlandıracağız. Artık bu saatten sonra geri dönüş yok, bu iş bitti. Cumhur İttifakıyla tamamen uyum içindeyiz." şeklinde konuştu.

TOPLANTI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, toplantı sonrası yaptığı açıklamada verimli bir çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Sona geldik. Önümüzdeki hafta inşallah meseleyi bitiririz. Uyum içindeyiz. Başlıkları, maddeleri önümüzdeki hafta paylaşırız. Tam mutabakat var." ifadelerini kullandı.

"UMUT HAKKI KONUSUNDA UZLAŞTIK"

Umut hakkı konusundaki soruya Yıldız, "Umut Hakkı konusunda uzlaştık, problem yok. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulduğu zaman kararları umut hakkından bahsediyor. Bakın bizim bu raporda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma tavsiye edilecek raporda. Onun için de umut hakkı da var. Şu da var mı bu da var mı ayrıntı tek tek onları anlatmamız hem zor ancak aramızda ciddi bir görüşe ayrılığı yok. Çocukların geleceği için birliğimizi, bütünlüğünüz için endişelerde anlaşıyoruz." diye konuştu.

Yasal düzenleme konusundaki soruya Yıldız, "Çerçeve metinleri Meclise gönderdikten sonra artık o Meclisin işi. Biliyorsunuz kanun teklifinde milletvekilleri hazırlar imzaya açar. Gönlümüz bütün grupların imzalaması yönünde çünkü bu milli bir mesele. 40 yıllık bir mesele ortadan kalkıyor. Terörsüz Türkiye sağlarken bu arada terörsüz bölgede inşallah ağır ağır oluşmaya başladı. Süreç çok başarılı. 16 ayda aldığımız yol çok önemli bir yol çok da değerli bir yol." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullanmıştı. MHP lideri Bahçeli'nin bu sözleri kamuoyunda gündem olmuştu.