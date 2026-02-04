Yıldırım ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12/A sınıfı öğrencisi 17 yaşındaki Rabia Akyüz, ders esnasında aniden fenalaşarak yere düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Akyüz’ün kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu ve iki kez kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Öğrenci için bugün Yeşilevler Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Rabia Akyüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları, öğretmenleri ve ilçe protokolü katıldı. Törende Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erdem Korkut, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç de hazır bulundu.

Gözyaşlarının hâkim olduğu cenaze namazının ardından Akyüz'ün cenazesi Erdoğanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Rabia Akyüz'ün ölümü, ailesini, okul camiasını hüzne boğarken kent genelinde de büyük üzüntüye neden oldu.