Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği ‘’Yıldırım’ın Gücü Kadınlarımız’’ programı pazar günü MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman , Sanayi ve Teknoloji önceki dönem Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Yıldırımlı kadınların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

"MHP’li kadınlar her zaman güçlü ve milletine bağlıdır" diyerek programda söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Varank, "Milliyetçi Hareket Partisi tarih boyunca kadınlarının gücü ve milli değerlerine bağlılığı ile anılmıştır. Bu nedenle bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Yıldırım’da Cumhur İttifakı zaferini kadınlarımız ile taçlandıracağımızdan şüphemiz kalmamıştır.’’ diyerek sözlerini tamamladı.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman’ın 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili şunları söyledi, "Önümüzde hayati önem arz eden bir seçim ile karşı karşıyayız. Ülkemiz üzerinde kurmaya çalıştıkları hile ve oyunları kadınlarımız dün bertaraf edip, elinin tersi ile ittiyse bugün de yine aynı kararlılık ve sağduyusu ile üzerine düşeni yapacağından şüphemiz yoktur. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde de ülkemizin yarınlarına, istikbal ve istiklaline sahip çıkacağına, aynı anlayış ve sorumluluk içerisinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Program Yıldırımlı kadınların yoğun katılım ve ilgisiyle gerçekleşirken, "Kadınlar güçlensin, Türkiye büyüsün" ifadeleri yinelendi.