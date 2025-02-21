Acı haberi İstanbul'da 4 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı geçiren ve o gündem beri basın karşısına çıkmayan Devlet Bahçeli paylaştı.

Acı haberi İstanbul'da 4 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı geçiren ve o gündem beri basın karşısına çıkmayan Devlet Bahçeli paylaştı.

Bahçeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Türk siyasetinde müstesna bir mevkii bulunan 20. ve 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Sayın Ali Doğan’ın ebediyete irtihalinden derin bir üzüntü duydum. Kendisi ülkü ve ülke sevdalısıydı. Ülkücü şehidimiz Bleda Aybars Tekin’in de canberaberiydi. Merhum dava arkadaşım Ali Doğan’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailesine ve Kahramanmaraşlı kardeşlerime sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet, menzili mübarek olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.