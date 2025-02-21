Doğum ve askerlik borçlanması ile eksik prim günlerini tamamlayanlar, emeklilik tarihlerini öne çekme fırsatı yakalayacak. Yeni yasa TBMM gündemine gelmeye hazırlanıyor, detayları kaçırmayın!

SGK’nın hazırladığı yeni düzenleme, özellikle 2000 yılı sonrası sigortalı olan ve yaş şartını bekleyen çalışanları kapsıyor. Yapılacak değişiklikle birlikte emeklilik yaşı 6 yıl öne çekilebilecek. Bu fırsattan yararlanabilmek için en önemli kriterlerden biri, prim gün sayısının tamamlanmış olması.

Bu kapsamda sigorta giriş tarihine göre emeklilik yaşı ve prim gün şartları şu şekilde güncellendi:

2008 sonrası sigorta girişi olan erkek çalışanlar: 7100 gün prim ile 60 yaşında emekli olabilir.

1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olan erkek çalışanlar: 7000 gün prim ile 60 yaşında emekli olabilir.

2008 sonrası sigorta girişi olan kadın çalışanlar: 7100 gün prim ve 58 yaş şartı ile emekli olabilir.

1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olan kadın çalışanlar: 7000 gün prim ile 58 yaşında emekli olabilir.

Sigortalılar için erken emekliliğin bir diğer yolu ise borçlanma imkanı. Kadın çalışanlar, doğum borçlanması yaparak eksik prim günlerini tamamlayabilirken, erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile emeklilik tarihlerini öne çekebilir.

Askerlik borçlanması: Eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler için büyük avantaj sağlıyor.

Doğum borçlanması: Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri borçlanarak daha erken emekli olabilirler.

Yeni Düzenlemeler Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

SGK yetkilileri, bu yeni düzenleme üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtirken, yasa tasarısının kısa süre içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Eğer yasa onaylanırsa, 1999-2008 arası sigorta girişlilere erken emeklilik kapısı açılacak.