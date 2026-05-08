DSÖ’nün 12 ülkeye uyarıda bulunduğu ve kuluçka süresi nedeniyle tedbir çağrısı yaptığı süreçte, Hantavirüs saptanan gemide bulunan 3 kişinin yaşamını yitirmesi kaygıları artırdı.

VİRÜSLÜ GEMİDE 24 GÜN KALMIŞTI

Arjantin çıkışlı Hollanda bayraklı gemide seyahat eden yolculardan biri olan Ruhi Çenet’in de söz konusu gemide 24 gün boyunca kaldığı ortaya çıkmıştı. DSÖ, gemide toplam sekiz şüpheli ve kesinleşmiş vaka tespit edildiğini açıklamıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çenet, yolculuk sırasında yaşanan bir ölümün başlangıçta hava koşullarıyla bağlantılı olduğunu düşündüklerini, ancak daha sonra durumun farklı bir sağlık sorunu olduğunu fark ettiklerini ifade etmişti.

TEST YAPTIRMIŞTI

Güney Afrika’ya ulaştıktan sonra test yaptırdığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ruhi Çenet, kendisini izole ettiğini ve herhangi bir belirti göstermediğini açıklamıştı.

Ancak DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar uzayabileceğini belirterek yeni vakaların ortaya çıkabileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

“BİRKAÇ HAFTA BEKLEYİP DÜĞÜN GEZSEYDİN”

Tüm bu gelişmelerin ardından, Çenet’in İstanbul Çatalca’da bir mahalle düğününe katıldığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Çatalca’daki mahalle muhtarı Nazan Kurtan’ın sosyal medya hesabında yer alan fotoğraf sonrası durum tartışmaya yol açarken, DSÖ’nün düşük risk değerlendirmesine rağmen virüs geçmişi bulunan bir kişinin kalabalık bir etkinlikte yer alması sosyal medyada tepki çekti.

Kullanıcılardan “Şaka gibi bu kadar duyarsız olamazsınız ya birkaç hafta bekleyip düğün gezseydin bari” , “Tebrikler hantavirüs kazandınız. Lütfen kendinizi karantinaya alıp insanlarla teması kesiniz” , “Virüsü yayıyor resmen” , “Test yaptırdı ama taşıyıcı olabilir” şeklinde yorumlar gecikmedi.