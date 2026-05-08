Beylikdüzü’nde bulunan Huzur Vadisi Bakım Merkezi’nde görüntülerdeki hastalara şiddet uygulandığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinde bakım merkezi çalışanlarının yaşlı hastalara şiddet uyguladığı ve bir hastanın yüzüne tükürdüğü anlar yer aldı. İddialara göre kurumda benzer olayların daha önce de yaşandığı öne sürüldü.

Olayın ortaya çıkmasının ardından videoya çekenlerin, kurumun mesul müdürünün ve 2 çalışanın gözaltına alındığı öğrenildi. Aynı bakım merkezinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kurumda kalan yaşlı vatandaşların içler acısı hali yürek buruktu. Odaların, ortalığa bırakılmış yemek kaplarının ve hastaların yattığı yatakların kirli olduğu, hastaların ise bu yataklarda yattıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.