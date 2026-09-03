25 Ağustos 2026 tarihinde, Adalar Camii’nde yatsı namazı esnasında meydana gelen olayda, cemaatin önünde gezinen kedinin bir şahsın ayaklarının arasına girmeye çalıştığı görülüyor. Tam bu sırada şahsın aniden namaz kılarken kediyi tekmelediği ve kedinin savrularak, imamın kafasına çarpıp yere düştüğü görüldü. Görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımların ardından harekete geçti. Emniyet ekipleri şahsı belirleyerek gözaltına aldı. Bu arada kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir sakatlığının bulunmadığı tespit edildi.

"Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü sürdürülüyor"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mevzu ile ilgili yapılan bilgilendirmede, "Kamuoyunun doğru ve eksiksiz biçimde bilgilendirilmesi amacıyla, basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması lüzumu hasıl olmuştur. Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya mecralarında, 'Erzurum’da bir camide cemaatten bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği' şeklinde yer alan görüntülere dair olarak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen tahkikat neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.