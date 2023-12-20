Yüzlerce makine tableti, deterjan ürünleri ve bulaşık sıvısında %40'a varan indirim günleri başladı. Bütçeyi koruyan, bütçeyi korurken kaliteyi evlerle buluşturan Migros market dev indirim günlerini Migros sanal uygulaması üzerinden paylaştı.

Migros Sanal Market uygulamasını cep telefonuna indiren veya Migros'un resmi internet sitesi üzerinden alışveriş alanına geçen her kullanıcı deterjan ve temizlik ürünlerinde başlayan kampanyadan faydalanabilecek.

Deterjan Ürünlerinde Dev İndirim Başladı!

Sepete at özelliğini kullanarak %25'ten %40'a kadar sayısız üründe ve markada sunulan indirim aktif hale getirilebilir. Migros Alo toz deterjan ürünlerinde geçerli %30 indirim devam ediyor. 7 kiloluk Alo toz deterjan 435.90 TL yerine 304.90 TL'ye denk geliyor.

Bulaşık makinesi tabletleri arasında en popüler olanı Fairy Migros sanal market kampanyası ile ucuzladı. Fairy Platinum 22 yıkama tablet %30 indirimli 234,90 TL yerine sadece 164,43 TL. Üstelik Fairy makine temizleyicisi %40 indirimli 164,90 TL yerine sadece 98,94 TL'ye alınabilecek.

Bulaşık Sıvısı 100 TL Altına Düştü!

Fairy bulaşık deterjanlarında da kesenin ağzını açtı. Fairy elmalı ve limonlu sıvı bulaşık ürünleri %25 indirim kampanyası ile 100 TL altına düştü. Fairy portakallı, limonlu ve elmalı sıvı bulaşık deterjanı 128,50 TL yerine sadece 96,38 TL'den satışa çıktı.