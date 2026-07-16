Karar kapsamında Odunluk Mahallesi 252 ada, 64, 66 ve 67 parsellerde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taşınmazlar, Mihraplı Şehitlik Anıtı’nın hizmetlerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesine tahsis edildi.

Yaklaşık 15 bin 200 metrekarelik alanda bulunan Mihraplı Şehitlik Anıtı, 93 Harbi’nden Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar savaşlarda şehit olan 5 bin 61 Bursalı ile daha sonraki dönemlerde şehit olan 765 iç güvenlik görevlisinin anısını yaşatıyor.

Yerleşkede 12 metreyi aşan şehitlik anıtının yanı sıra tören alanı, müze, şehit ve gazi derneklerine ait birimler ile sosyal alanlar bulunuyor. Proje, Bursa’nın şehit ve gazilerinin hatırasını yaşatmak ve resmî anma törenlerine ev sahipliği yapmak amacıyla hayata geçirilmişti.