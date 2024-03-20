Kocaeli'de aralarında milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin kimlik bilgilerini ele geçirerek, adlarına kredi kartı çıkaran ve alışveriş yapan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin kimlik bilgilerinin yasadışı yollarla elde edilerek, adlarına kredi kartına çıkarılması ve kartlar aracılığıyla akaryakıt istasyonu, market ve kuyumcu gibi işletmelerden harcama yapılmasına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin F.A. olduğu tespit edildi. F.A. Dilovası'nda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA