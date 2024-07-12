Diyarbakır'da, öldürülen avukat Tahir Elçi'nin eşi ve CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin sahip olduğu kafeye yönelik bir bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Gece saatlerinde gerçekleşen bu saldırı, Türkan Elçi'ye ait Karga Kafe'ye yönelik olarak düzenlendi ve saldırının etkisiyle bitişiğindeki başka bir kafe de zarar gördü.

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde, Dört Ayaklı Minare'nin önünde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi'ye ait Karga Kafe ile yanındaki Hewş Kafe'ye ses bombalı ve silahlı saldırı yapıldı.

Güneydoğu Ekspres'te yayımlanan habere göre, saldırıdan önce kafelere yönelik tehdit mesajları alındı. Hewş Kafe'nin sahibi Bahoz Damlayıcı, tehdit aldıklarını ve bu durumu polise bildirdiklerini, ancak herhangi bir önlem alınmadığını belirtti. Neyse ki saldırıda kimse yaralanmadı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TAHİR ELÇİ KİMDİR?

Tahir Elçi 1966 Şırnak Cizre doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Cizre'de tamamlayan Tahir Elçi, 1991 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılından itibaren Diyarbakır'da serbest avukatlık yapan Elçi, 1998-2006 arasında Diyarbakır Barosu'nda yönetici olarak görev yaptı. 2012 yılında Diyarbakır Barosu Başkanı seçilen ölümüne kadar bu göreve devam etti.

Elçi, 14 Ekim 2015 tarihinde CNN Türk kanalında Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programında "PKK, terör örgütü değildir. Silahlı, siyasal bir harekettir." demesi nedeniyle 20 Kasım günü Diyarbakır'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti. Elçi, savcılığın tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etmesine karşın Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ayrıca Elçi hakkında, "terör örgütü propagandası" iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış ve yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu. Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaptığı basın açıklaması sonrasında, açıklamanın yapıldığı sokakta açılan ateş sonucu başına isabet eden bir kurşun sebebiyle yaşamını yitirdi.